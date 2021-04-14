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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Президент Финляндии обсудил с Путиным ситуацию на российско-украинской границе

Президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Финляндии обсудил с Путиным ситуацию на российско-украинской границе

Главы государств обсудили напряженную ситуацию в Крыму и на российско-украинской границе. Президент Финляндии выразил свою серьезную обеспокоенность обострением ситуации, связанной с передвижением войск.

Он также высказал свое мнение о необходимости переговоров и принятии  мер по снижению напряжения.

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Владимир Путин рассказал о своем разговоре с президентом США Джо Байденом, а также о запланированной встрече в рамках организованной Байденом конференции ООН по климату.

Разговор Путина и Байдена

Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин поговорили по телефону. Разговор состоялся 13 апреля.

Во время разговора Байден и Путин обсудили ситуацию в Украине.

Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность.

Источник: Канцелярия президента

Фото: Dreamstime

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