В Болгарии суд не увидел клеветы в словах бывшего вице-премьера страны Валерия Симеонова, который назвал патриарха Российской православной церкви Кирилла агентом КГБ. Также суд признал, что его визит в Болгарию в 2018 году фактически был визитом политика, а не священнослужителя.

Соответствующее решение принял Софийский районный суд.

В марте в 2018 году в Болгарии отмечали 140-ю годовщину Сан-Стефанского мирного договора. Премьер-министр страны Бойко Борисов поблагодарил все народы, которые помогали Болгарии 140 лет назад.

Письма со словами благодарностями за освобождение Болгарии во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов были отправлены правительствам Финляндии, Молдовы, Украины, Черногории, Польши, Румынии. А президент Болгарии Румен Радев во время парада выразил благодарность всем народам, которые боролись с Османской империей.

Однако глава РПЦ Кирилл раскритиковал выступление Радева, заявив, что Болгария должна благодарить только Россию.

На слова Кирилла отреагировал тогдашний вице-премьер Валерий Симеонов, который назвал патриарха сигаретным митрополитом России.

— С 1996 года, он имеет $14 млрд с импорта безакцизных сигарет. Этот хитрец имеет частный самолет и виллу в Швейцарии. Его часы стоят $30 тыс. И еще решается вершить правосудие над болгарским президентом, — сказал Симеонов.

Также он добавил, что Кирилл является агентом из советского КГБ.

— Доказано, что он второсортный советский агент из КГБ. Тот самый, который сказал, что права человека — это новая ересь.

В суде Симеонов заявил, что его слова не могли нанести противоправного вреда, ведь комментарий был сказан относительно поведения представителя иностранного государства и его высказывания не как религиозного деятеля, а как главы иностранной делегации.

Истцом по делу был Эмил Миланов, который является лидером пророссийской общественной организации Международная славянская община — Перун-2000 и секретарем Движения Русофилы.

Суд отклонил обвинения и постановил взыскать с заявителя 150 левов (около €75) судебных расходов.

В Болгарии анонсировали высылке российских дипломатов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал дипломатов, представляющих РФ, прекратить шпионаж на территории Болгарии.

18 марта силовики Болгарии провели задержания нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. Предварительно, фигуранты работали над получением секретной информации от влиятельных болгарских политиков.

Источник: Faktor.bg