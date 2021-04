В городе Бруклин-Сентер, в штате Миннесота, третьи сутки продолжаются протесты из-за убийства полицейским 20-летнего афроамериканца Данте Райта.

Сейчас прокуратура решает, выдвигать ли обвинения против офицера полиции Ким Поттер, которая стреляла в Райта.

Третий день акций протеста начались мирно, но ближе к вечеру возле полицейского участка в Бруклин-Сентер начались беспорядки и хаос. Полицейские были вынуждены применить светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ в отношении протестующих, которые бросали в стражей порядка бутылки с водой и другие предметы.

Местные власти ввели комендантский час с 22.00 и объявили, что собрание людей рядом с участком является незаконным и обнесли его защитным ограждением. Территорию охраняют несколько десятков полицейских и бойцов Национальной гвардии США.

Некоторые протестующие пытались забраться на забор или перелезть через него. Также люди принесли плакаты с надписями: Справедливость для Данте-Райта.

I’m out for the night but here’s two of the most surreal moments of my life from Brooklyn Center tonight. pic.twitter.com/8ZtWDEp38w

Начальник государственного патруля штата Миннесота Мэтт Лангер заявил, что объединенное командование в Бруклин-Сентер во вторник вечером осуществило более 60 арестов.

13 апреля Ким Поттер, которая стреляла в Райта, подала в отставку. Вместе с ней со своего поста ушел начальник полиции города Бруклин-Сентер Тим Гэннон, который сказал, что верит словам полицейской, что она ошибочно достала пистолет вместо электрошокера.

#KimPotter the cop that killed #DaunteWright has resigned from the Brooklyn Center Police, and so did the police chief Tim Gannon. They are allowed to do this so they can get to keep their pension. Because they know all the filth in that department is going to be exposed pic.twitter.com/KPZUs1HCPx

— Tariq Nasheed (@tariqnasheed) April 13, 2021