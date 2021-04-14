Япония поддерживает Украину на фоне обострения на Донбассе

В Японии следят за ситуацией на Донбассе и поддерживают Украину на фоне наращивания российских войск вдоль госграницы Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Японии Йосихиде Суга во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Суга заверил, что японская сторона внимательно отслеживает развитие событий, и выразил всестороннюю поддержку Украине.

В свою очередь Зеленский рассказал премьер-министру Японии об увеличении войск РФ возле границы с Украиной и на территории оккупированного Крыма.

Он поблагодарил Сугу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, собеседники обсуждали саммит инаугурации Крымской платформы.

Также Зеленский пригласил Сугу в Киев на празднование 30-летия Дня независимости Украины.

— Рад разговору с премьер-министром Японии Йосихиде Суго. Благодарен за поддержку Японией территориальной целостности Украины. Поддержка G7, в частности Японии, одного из ведущих наших партнеров, чрезвычайно важна, — заявил глава государства.

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Стягивание российских войск возле границы Украины

Недавно Россия начала существенно увеличивать боевые действия своих гибридных сил на оккупированной части Донбасса, грубо нарушая режим прекращения огня.

Также Кремль наращивает войска в Крыму и возле границ Украины. Это вызвало беспокойство у западных союзников Украины.

США, ЕС и НАТО выразили свою поддержку Украине и осудили действия России.

Кроме того, Североатлантический альянс призвал РФ немедленно остановить провокации и обострения ситуации на Донбассе.