Европейская комиссия не будет продлевать контракты с фармацевтическими компаниями, которые изготавливают вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson (J&J). Об этом сообщают итальянские журналисты со ссылкой на министра здравоохранения Италии.

Еврокомиссия провела беседу с руководителями европейских стран и определилась, что контракты с AstraZeneca и Johnson & Johnson (J&J) не будут заключать еще раз после окончания срока действия.

Вместо этого Евросоюз намерен сосредоточиться на препаратах с использованием технологии передачи РНК, таких как американские вакцины Pfizer и Moderna.

Кроме того, Европейская комиссия требует объяснений от компании Johnson & Johnson относительно задержек поставки препарата.

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Вакцина Pfizer в Украине

В апреле Украина планирует получить американскую вакцину от коронавируса Pfizer. Благодаря инициативе Covavax первая партия из 117 тыс. доз препарата поступит в ближайшее время.

Прежде всего вакцину будут использовать для иммунизации пожилых людей и социальных работников.

Источник: La Stampa