PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Еврокомиссия не планирует продлевать контракты с AstraZeneca и J&J — СМИ

Европейская комиссия не будет продлевать контракты с фармацевтическими компаниями, которые изготавливают вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson (J&J). Об этом сообщают итальянские журналисты со ссылкой на министра здравоохранения Италии.

Вакцина від Covid-19

Еврокомиссия провела беседу с руководителями европейских стран и определилась, что контракты с AstraZeneca и Johnson & Johnson (J&J) не будут заключать еще раз после окончания срока действия.

Вместо этого Евросоюз намерен сосредоточиться на препаратах с использованием технологии передачи РНК, таких как американские вакцины Pfizer и Moderna.

Кроме того, Европейская комиссия требует объяснений от компании Johnson & Johnson относительно задержек поставки препарата.

Читайте
В Австралии второй случай тромбоза после вакцины AstraZeneca

Вакцина Pfizer в Украине

В апреле Украина планирует получить американскую вакцину от коронавируса Pfizer. Благодаря инициативе Covavax первая партия из 117 тыс. доз препарата поступит в ближайшее время.

Прежде всего вакцину будут использовать для иммунизации пожилых людей и социальных работников.

Источник: La Stampa

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка