Накопление российских войск в аннексирована Крыму и возле восточных границ Украины может привести к военному вторжению.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний Мировые угрозы в комитете по разведке Сената США.

— Думаю, очевидно, российское взимание сил в Крыму и вдоль границы Донбасса представляет серьезное беспокойство. Накопление сил достигло момента, когда оно, среди прочего, может стать основой для отдельных военных вторжений, — считает Уильям Бернс.

По его словам, не стоит недооценивать то, как президент Путин и власти РФ могут использовать свою силу.

Он считает, что маневры Кремля вблизи Украины могут трактоваться как попытки запугать украинскую власть и сигналы для США.

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Обострение ситуации на Востоке Украины

С конца марта Россия начала сосредотачивать силы возле восточных границ Украины.

Кроме того, фиксируется обострение на Донбассе.

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Источник: Голос Америки

Фото: ООС