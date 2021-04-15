Накопление российских войск в аннексирована Крыму и возле восточных границ Украины может привести к военному вторжению.
Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний Мировые угрозы в комитете по разведке Сената США.
— Думаю, очевидно, российское взимание сил в Крыму и вдоль границы Донбасса представляет серьезное беспокойство. Накопление сил достигло момента, когда оно, среди прочего, может стать основой для отдельных военных вторжений, — считает Уильям Бернс.
По его словам, не стоит недооценивать то, как президент Путин и власти РФ могут использовать свою силу.
Он считает, что маневры Кремля вблизи Украины могут трактоваться как попытки запугать украинскую власть и сигналы для США.
Обострение ситуации на Востоке Украины
С конца марта Россия начала сосредотачивать силы возле восточных границ Украины.
Кроме того, фиксируется обострение на Донбассе.
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Источник: Голос Америки
Фото: ООС