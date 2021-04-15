Байден и Меркель призвали Россию отвести войска от границы с Украиной

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель договорились призвать Россию сократить свои войска на границе с Украиной.

В ходе телефонного разговора вечером 14 апреля оба лидера согласились, что сокращение численности российских войск в регионе поможет снизить эскалацию напряженности в регионе.

— Лидеры выразили озабоченность по поводу наращивания российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму, а также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, — заявили в Белом доме.

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Ранее в этот же день министр иностранных дел Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в попытке усилить напряженность на границе в регионе.

— У меня сложилось впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию. Вместе с Украиной мы не втянемся в эту игру, — сказала она.

Растущее присутствие России на границе с Украиной в последние дни вызвало обеспокоенность на Западе.

Вашингтон заявляет, что численность российских войск там самая высокая с 2014 года.

Но Россия настаивала на том, чтобы направить войска к своим западным границам для боевых учений из-за “угроз” со стороны трансатлантического альянса НАТО.

Источник: France24