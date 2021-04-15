PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Из-за действий РФ Байден объявил режим чрезвычайной ситуации нацбезопасности США

Президент Джо Байден подписал указ о чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности США.

Из-за действий РФ Байден объявил режим чрезвычайной ситуации нацбезопасности США

Причиной стали “угрожающие действия” Российской Федерации.

Кроме нацбезопасности, в документе также упоминается экономический и внешнеполитический фактор.

Главные тезисы указа Байдена

Новый пакет санкций

В список попали 32 юридических и физических лиц, связанные с официальной Москвой и фактами вмешательства в выборы президента США.

Крымский вопрос

Также под санкциями оказались 8 физических и юридических лиц, связанные с оккупацией полуострова.

Высылка дипломатов

Согласно указу, Вашингтон должны покинуть десять российских дипработников.

Покупка ценных бумаг РФ

Запрет финансовым учреждениям США на прямые покупки российских долговых ценных бумаг. Речь идет о Центральном банке, Минфине и Фонде национального благосостояния РФ.

Читайте
Прагматичность и сотрудничество: госсекретарь США объяснил слова Байдена в адрес Путина

В Белом доме заверили, что власти США продолжат принимать все необходимые меры, чтобы привлечь власти РФ к ответственности за нарушение суверенитета государств и международного права.

Американские санкции против России

15 апреля Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России.

Кроме дипломатов, под ударом оказались шесть российских технологических компаний. Разведкой было установлено, что в состав их персонала входили представители спецслужб РФ.

Из-за подтвержденных связей с ФСБ, ГРУ и СВР под санкциями оказались четыре российских новостных сайта.

Источник: White House

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка