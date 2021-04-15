Из-за действий РФ Байден объявил режим чрезвычайной ситуации нацбезопасности США

Президент Джо Байден подписал указ о чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности США.

Причиной стали “угрожающие действия” Российской Федерации.

Кроме нацбезопасности, в документе также упоминается экономический и внешнеполитический фактор.

Главные тезисы указа Байдена

Новый пакет санкций

В список попали 32 юридических и физических лиц, связанные с официальной Москвой и фактами вмешательства в выборы президента США.

Крымский вопрос

Также под санкциями оказались 8 физических и юридических лиц, связанные с оккупацией полуострова.

Высылка дипломатов

Согласно указу, Вашингтон должны покинуть десять российских дипработников.

Покупка ценных бумаг РФ

Запрет финансовым учреждениям США на прямые покупки российских долговых ценных бумаг. Речь идет о Центральном банке, Минфине и Фонде национального благосостояния РФ.

В Белом доме заверили, что власти США продолжат принимать все необходимые меры, чтобы привлечь власти РФ к ответственности за нарушение суверенитета государств и международного права.

Американские санкции против России

15 апреля Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России.

Кроме дипломатов, под ударом оказались шесть российских технологических компаний. Разведкой было установлено, что в состав их персонала входили представители спецслужб РФ.

Из-за подтвержденных связей с ФСБ, ГРУ и СВР под санкциями оказались четыре российских новостных сайта.

Источник: White House