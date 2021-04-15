Из-за действий РФ Байден объявил режим чрезвычайной ситуации нацбезопасности США

Президент Джо Байден подписал указ о чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности США.
Причиной стали “угрожающие действия” Российской Федерации.
Кроме нацбезопасности, в документе также упоминается экономический и внешнеполитический фактор.
Главные тезисы указа Байдена
Новый пакет санкций
В список попали 32 юридических и физических лиц, связанные с официальной Москвой и фактами вмешательства в выборы президента США.
Крымский вопрос
Также под санкциями оказались 8 физических и юридических лиц, связанные с оккупацией полуострова.
Высылка дипломатов
Согласно указу, Вашингтон должны покинуть десять российских дипработников.
Покупка ценных бумаг РФ
Запрет финансовым учреждениям США на прямые покупки российских долговых ценных бумаг. Речь идет о Центральном банке, Минфине и Фонде национального благосостояния РФ.
В Белом доме заверили, что власти США продолжат принимать все необходимые меры, чтобы привлечь власти РФ к ответственности за нарушение суверенитета государств и международного права.
Американские санкции против России
15 апреля Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России.
Кроме дипломатов, под ударом оказались шесть российских технологических компаний. Разведкой было установлено, что в состав их персонала входили представители спецслужб РФ.
Из-за подтвержденных связей с ФСБ, ГРУ и СВР под санкциями оказались четыре российских новостных сайта.
Источник: White House