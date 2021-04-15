Сможет ли Украина отразить нападение России — генерал США в Сенате дал свою оценку

Украина сможет со временем отбить атаку России в случае вторжения.

Об этом заявил командующий американских войск в Европе генерал Тод Уолтерс во время слушаний в Сенате.

В Сенате обсуждали увеличение вооружения РФ на границе с Украиной и возможности нашей страны по противодействию агрессии.

Сенатор Ангус Кинг обратился к генералу с вопросами насколько возможно вторжение РФ, а также, готовы ли украинские ВС дать отпор россиянам.

— Нас это очень волнует. И в Украине, и их партнеры в регионе, делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение произойдет, они сейчас в лучшей форме. И речь идет не только об их войсках, но и войсках их партнеров в регионе, — заявил Тод Уолтер.

Затем Ангус Кинг уточнил свой вопрос: Как думаете, они могли бы отразить вторжение, если оно начнется на следующей неделе?

— Думаю, со временем, это точно, — отметил генерал.

Со своей стороны сенатор рассказал, что политически ему ситуация с РФ напоминает 1939 год.

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— Немцы говорили, что они освобождают немецкоязычных граждан. Очень похожие вещи мы сейчас слышим от России, — заявил Кинг.

Однако Уолтерс заверил, что украинские граждане очень преданы своей стране.

В Сенате также отметили, что единственный путь реагирования — это сдерживание.

Кроме того, генерал отметил, что готов в дальнейшем обсуждать с сенаторами потенциальную угрозу РФ, однако уже на закрытом заседании.

— Что я могу сказать публично, это то, что имеет место существенное накопление российских военных сухопутных, воздушных и морских сил, и их масштабы, размеры вызывают чрезвычайное волнение. Они отражают масштабы и размеры войск, применявшихся в 2014 году, — добавил Волтерс.

Российские войска на Донбассе и в оккупированном Крыму

Россия существенно увеличивает боевые действия своих гибридных сил на оккупированной части Донбасса, грубо нарушая режим прекращения огня и всячески пытается обвинить в этом украинские войска.

Также Кремль наращивает войска в Крыму и возле границ Украины. Это вызвало беспокойство у западных союзников Украины. США, ЕС и НАТО выразили свою поддержку Украине и осудили действия России.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не намерена разворачивать широкомасштабную войну на Востоке Украины.

По его мнению, стягивание войск к украинским границам является попыткой запугать Запад, демонстрируя силу.