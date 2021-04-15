Меркель присоединится к переговорам Зеленского и Макрона через видеосвязь — СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель присоединится к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном через видеосвязь.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

— Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствуют действительности. Цель Путина — расколоть нормандский формат. Эти переговоры в видеоформате являются свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии, — сообщил источник СМИ.

Визит Зеленского во Францию

Президент Украины Владимир Зеленский отправится во Францию с рабочим визитом 16 апреля. В рамках рабочего визита глава государства проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Накануне в СМИ также сообщали, что ожидается разговор между Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Но в Офисе президента эту информацию пока не подтверждали.