Мы не принимаем чьей-либо стороны: МИД Турции об отношениях Украины и России

Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе отношений между Россией и Украиной.

Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

— Мы не принимаем чьей-либо стороны. Наша позиция основана на открытом и конструктивном подходе, — сказал Чавушоглу каналу NTV.

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Министр отметил, что на данный момент мирной обстановке в Черном море препятствует напряженность между двумя странами.

— Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира, — добавил Чавушоглу.

Тем временем президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель договорились призвать Россию сократить свои войска на границе с Украиной.

Лидеры выразили озабоченность по поводу наращивания российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму, а также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.