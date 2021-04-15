Мы не принимаем чьей-либо стороны: МИД Турции об отношениях Украины и России

Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе отношений между Россией и Украиной.
Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
— Мы не принимаем чьей-либо стороны. Наша позиция основана на открытом и конструктивном подходе, — сказал Чавушоглу каналу NTV.
Министр отметил, что на данный момент мирной обстановке в Черном море препятствует напряженность между двумя странами.
— Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира, — добавил Чавушоглу.
Тем временем президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель договорились призвать Россию сократить свои войска на границе с Украиной.
Лидеры выразили озабоченность по поводу наращивания российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму, а также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.