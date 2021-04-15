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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Мы не принимаем чьей-либо стороны: МИД Турции об отношениях Украины и России

Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе отношений между Россией и Украиной.

Мы не принимаем чьей-либо стороны: МИД Турции об отношениях Украины и России

Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

— Мы не принимаем чьей-либо стороны. Наша позиция основана на открытом и конструктивном подходе, — сказал Чавушоглу каналу NTV.

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Министр отметил, что на данный момент мирной обстановке в Черном море препятствует напряженность между двумя странами.

— Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира, — добавил Чавушоглу.

Тем временем президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель договорились призвать Россию сократить свои войска на границе с Украиной.

Лидеры выразили озабоченность по поводу наращивания российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму, а также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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