Новые санкции против России могут касаться ее суверенного долга — NYT

Новые санкции против России, которые планируют ввести США, могут касаться долга России. Об этом планируют объявить уже сегодня.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Издание также пишет о возможной высылке ограниченного количества российских дипломатов, о чем сообщали и другие американские СМИ.

Еще в феврале советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупреждал, что это будут не просто санкции, они будут включать сочетание видимых и невидимых инструментов.

Санкции против России

Белый дом готов уже 15 апреля объявить о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц. Эти санкции это ответ на кибератаки на программное обеспечение SolarWinds и попытки сорвать выборы в США.

Среди запланированных, санкции на десяток физлиц. Речь идет о представителях правительства и разведки, а также около 20 организаций.