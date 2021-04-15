США готовы выслать дипломатов РФ и ввести новые санкции: в СМИ назвали дату

Белый дом готов уже 15 апреля объявить о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц. Санкции — ответ на кибератаки на программное обеспечение SolarWinds и попытки сорвать выборы в США.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Среди запланированных, санкции против десятка физлиц. Речь идет о представителях правительства и разведки, а также о 20 организациях.

Кроме того, из США вышлют около 10 российских чиновников и дипломатов.

Санкции против РФ

Варшава осуществляет активные меры по ужесточению санкций против Российской Федерации из-за агрессии против Украины. В частности в Польше выразили обеспокоенность из-за активизации войск РФ возле украинских границ.

В частности, такое решение приняли из-за агрессивной политики РФ против Украины. Отмечается, что напряжение систематически растет с начала года.