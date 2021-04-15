Если Путин столкнется с Западом, он проиграет — конгрессмен США

Президент России Владимир Путин проиграет каждый раз, если столкнется с Западом.

Об этом заявил бывший военный и член Группы поддержки Украины в Палате Представителей Конгресса Адам Кинзингер. По его словам, на фоне активизации российских войск возле украинских границ для США и союзников НАТО важно занять сильную позицию, чтобы показать общую реакцию в случае необходимости.

Политик отметил, что Путин намерен протестовать единству Запада, а также решимости Байдена. По этой причине ни одну возможность потенциального ответа на глубокую эскалацию агрессии Российской Федерации против Украины Вашингтона отвергать нельзя.

— Владимир Путин должен знать: если он столкнется с Западом, он проиграет. Он проиграет каждый раз. Я хотел бы, чтобы украинцы знали, что мы думаем о вас каждый день. Запад о вас не забыл, — отметил Кинзингер.

Санкции США против России

Президент США Джо Байден подписал указ о введении ряда санкций против Российской Федерации. По данным Белого дома, санкции США против России вводят с целью продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность РФ и сдержать ее в полном объеме.

В частности США ввели санкции против 10 российских дипломатов, шести технологических компаний, 32 юридических и физических лиц, причастных к попытке повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также против четырех новостных сайтов, которые сотрудничают с ФСБ, ГРУ и СВР России .