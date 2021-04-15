Западные партнеры оценили сдержанность Украины на фоне провокаций и агрессивных действий со стороны РФ. Среди них — США, Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Об этом сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс по итогам встречи представителей стран-членов НАТО в Брюсселе.

— Они подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и высоко оценили ее сдержанность перед лицом российских провокаций, включая наращивание военного потенциала, подстрекательскую риторику и учащение нападений на линии соприкосновения, — отметил Нед Прайс.

Представители стран-членов НАТО призвали РФ снизить напряжение в отношения с Украиной.

Встреча представителей НАТО в Брюсселе

Во время встречи стран-членов НАТО в Брюсселе обострение ситуации на Востоке Украины стало одной из топ-тем.

Читайте Пентагон заверил Украину в поддержке на фоне агрессии РФ

Представители США и ЕС осудили агрессию Кремля.

Подробнее о ситуации на Востоке Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: U.S. Department of State