Ангела Меркель получила прививку от коронавируса — ее вакцинировали AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель получила прививку против коронавируса. Политика вакцинировали препаратом AstraZeneca.

Канцлера не сильно беспокоилась из-за того, что ее вакцинировали вакциной AstraZeneca.

Прививку 66-летняя Меркель получила в Берлине.

Представитель канцлера Штеффен Зайберт опубликовал в Twitter снимок ее свидетельства о вакцинации.

— Я рада, что получила сегодня свою первую вакцину AstraZeneca. Я благодарю всех, кто участвует в кампании по вакцинации — и всех, кто вакцинируется. Вакцинация — это ключ к преодолению пандемии, — отметила Ангела Меркель.

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

Тромбы после AstraZeneca

6 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило факт существования связи между вакциной от Covid-19 AstraZeneca и образованием тромбов.

7 апреля стало известно, по данным Европейского агентства по лекарственным средствам, что образование тромбов после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca нужно считать крайне редким побочным эффектом.

По их данным, сочетание тромбов с низким уровнем тромбоцитов в крови фиксировалось очень редко. Общая польза вакцины в предотвращении Covid-19 превышает риск побочных эффектов.

В то же время ЕМА просит людей, которые вакцинировались препаратом AstraZeneca, помнить о возможности образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в редких случаях в течение двух недель после прививки.