PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Ангела Меркель получила прививку от коронавируса — ее вакцинировали AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель получила прививку против коронавируса. Политика вакцинировали препаратом AstraZeneca.

Ангела Меркель

Канцлера не сильно беспокоилась из-за того, что ее вакцинировали вакциной AstraZeneca.

Прививку 66-летняя Меркель получила в Берлине.

Представитель канцлера Штеффен Зайберт опубликовал в Twitter снимок ее свидетельства о вакцинации.

Читайте
Третья волна коронавируса стала самой сложной для Германии - Меркель

— Я рада, что получила сегодня свою первую вакцину AstraZeneca. Я благодарю всех, кто участвует в кампании по вакцинации — и всех, кто вакцинируется. Вакцинация — это ключ к преодолению пандемии, — отметила Ангела Меркель.

Тромбы после AstraZeneca

6 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило факт существования связи между вакциной от Covid-19 AstraZeneca и образованием тромбов.

7 апреля стало известно, по данным Европейского агентства по лекарственным средствам, что образование тромбов после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca нужно считать крайне редким побочным эффектом.

По их данным, сочетание тромбов с низким уровнем тромбоцитов в крови фиксировалось очень редко. Общая польза вакцины в предотвращении Covid-19 превышает риск побочных эффектов.

В то же время ЕМА просит людей, которые вакцинировались препаратом AstraZeneca, помнить о возможности образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в редких случаях в течение двух недель после прививки.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка