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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Байден назвал санкции против Северного потока-2 сложным вопросом

В США рассматривается вариант введения санкций против российского газопровода Северный поток-2, однако для страны это сложный вопрос.

Байден назвал санкции против Северного потока-2 сложным вопросом

Об этом во время своего видеообращения заявил президент США Джо Байден.

— Северный поток-2 — это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе, — отметил Джо Байден, комментируя возможное введение ограничительных мер.

При этом он напомнил, что с самого начала выступал против этого проекта.

Санкции США против Северного потока-2

В апреле СМИ сообщали, что в США уже утвердили два пакета санкций против российского газопровода Северный пакет-2.

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Однако окончательное решение касательно ограничений пока не принято, сообщили источники в администрации Байдена журналистам.

Подробнее о введении санкций против Северного потока-2 читайте на Фактах ICTV.

Источник: The White House

Фото: Depositphotos

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