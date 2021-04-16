Байден назвал санкции против Северного потока-2 сложным вопросом

В США рассматривается вариант введения санкций против российского газопровода Северный поток-2, однако для страны это сложный вопрос.

Об этом во время своего видеообращения заявил президент США Джо Байден.

— Северный поток-2 — это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе, — отметил Джо Байден, комментируя возможное введение ограничительных мер.

При этом он напомнил, что с самого начала выступал против этого проекта.

Санкции США против Северного потока-2

В апреле СМИ сообщали, что в США уже утвердили два пакета санкций против российского газопровода Северный пакет-2.

Однако окончательное решение касательно ограничений пока не принято, сообщили источники в администрации Байдена журналистам.

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Источник: The White House