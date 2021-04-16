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Факты / Мир / Росія
Людмила Богданова |

США не хотят эскалации: Байден прокомментировал новые санкции против России

Президент США Джо Байден прокомментировал новые санкции против России. Он заявил, что это ответ на аннексию Крыма и вмешательство в выборы президента США. Если Россия будет создавать угрозы Штатам, Байден готов принять дальнейшие меры.

Джо Байден - 46 президент США

Вместе с тем президент США подчеркнул, что не хочет обострения конфликта с Россией.

— Пришло время для деэскалации в отношениях с РФ.

Также Байден выразил обеспокоенность активностью российских войск вблизи границ Украины и аннексией Крыма. Он заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться летом на саммите.

Президент США также сообщил, что введение санкций против Северного потока-2 до сих пор рассматривается, однако это очень сложный вопрос.

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