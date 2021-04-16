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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Байден предложил Путину провести встречу летом — возможное место

Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести личную встречу уже этим летом. Она может состояться в Европе.

Байден предложил Путину провести встречу летом — возможное место

Об этом американский глава заявил во время своего выступления.

— Я предложил встретиться этим летом в Европе, чтобы обсудить ряд вопросов, с которыми сталкиваются обе наши страны, — отметил Джо Байден.

По его словам, представители стран обсуждают эту возможность уже сейчас.

Встреча Байдена и Путина

Во время телефонного разговора 13 апреля 2021 года Байден предложил Путину встретиться лично для того, чтобы обсудить ряд важных вопросов, которые касаются взаимоотношений между США и РФ.

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При этом несколько стран выступили с предложением организовать мероприятие.

Подробнее о встрече Байдена и Путина читайте на Фактах ICTV.

Источник: The White House

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