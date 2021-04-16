PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Людмила Грубник |

Эффект в долгосрочной перспективе: как повлияют санкции США на РФ

Введение новых санкций США против России, предусматривающих также ограничения на операции с государственными облигациями, повлияют на страну-агрессора, хоть и в долгосрочной перспективе.

Эффект в долгосрочной перспективе: как повлияют санкции США на РФ

Такое мнение высказал эксперт Атлантического Совета Андерс Аслунд. По словам Аслунда, ограничения на операции с российскими облигациями, деноминированным в рублях, отключат Россию от рынка заимствований.

— В краткосрочной перспективе санкции против выпуска российских правительственных облигаций на первичном рынке будут иметь небольшое влияние. Однако оно будет значительным в долгосрочной перспективе, когда Россия не сможет занимать, кроме как маргинально, на международном рынке, — отметил Андерс Аслунд.

А вот специалист Фонда Маршалла Джон Рудольф считает, что они дают Путину варианты.

— Или веди себя хорошо — и получишь саммит с Байденом, или веди себя плохо — и получишь действительно расходные санкции, — прокомментировал Джон Рудольф.

Читайте
Евросоюз поддержал санкции США против России

Санкции против России

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против Российской Федерации.

Вашингтон высылает 10 человек из российской дипломатической миссии. Также США объявили санкции в отношении шести технологических компаний, оказывающих поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Подробнее о санкциях США против России читайте на Фактах ICTV.

Источник: Anders Åslund, Josh Rudolph, Голос Америки

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка