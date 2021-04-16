Введение новых санкций США против России, предусматривающих также ограничения на операции с государственными облигациями, повлияют на страну-агрессора, хоть и в долгосрочной перспективе.

Такое мнение высказал эксперт Атлантического Совета Андерс Аслунд. По словам Аслунда, ограничения на операции с российскими облигациями, деноминированным в рублях, отключат Россию от рынка заимствований.

— В краткосрочной перспективе санкции против выпуска российских правительственных облигаций на первичном рынке будут иметь небольшое влияние. Однако оно будет значительным в долгосрочной перспективе, когда Россия не сможет занимать, кроме как маргинально, на международном рынке, — отметил Андерс Аслунд.

А вот специалист Фонда Маршалла Джон Рудольф считает, что они дают Путину варианты.

— Или веди себя хорошо — и получишь саммит с Байденом, или веди себя плохо — и получишь действительно расходные санкции, — прокомментировал Джон Рудольф.

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Санкции против России

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против Российской Федерации.

Вашингтон высылает 10 человек из российской дипломатической миссии. Также США объявили санкции в отношении шести технологических компаний, оказывающих поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

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Источник: Anders Åslund, Josh Rudolph, Голос Америки