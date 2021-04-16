Глава Европейского командования США оценил вероятность вторжения РФ в Украину

Генерал военно-воздушных сил США, командующий Европейским командованием США Тод Уолтерс оценил вероятность вторжения войск РФ в Украину в ближайшее время на уровне от низкой до средней.

Об этом он сообщил во время выступления перед комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил 15 апреля.

Генерал отметил, что эта оценка зависит разных обстоятельств. По его словам, войска США продолжают изучать обстановку во всех сферах.

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Также по мнению военнослужащего, эта угроза в следующие две недели начнет снижаться. Однако в то же время это зависит от расположения войск Российской Федерации.

Кроме того, генерал военно-воздушных сил США сообщил, что очень большие сухопутные войска перемещаются с западного военного округа и южного военного округа Российской Федерации в направлении Крыма и Донбасса. Он отметил, что такие действия вызывают беспокойство, однако они внимательно наблюдают за ситуацией.

Санкции США против России

15 апреля Президент США Джо Байден подписал указ, которым ввел новые санкции против России. В частности их ввели против 10 российских дипломатов, 32 юридических и физических лиц, а также шести технологических компаний.

По данным Белого дома, эти компании и лица занимались преступной кибердеятельностью, а также пытались повлиять на президентские выборы США в 2020 году.