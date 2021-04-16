Килимник передавал данные о кампании Трампа разведке РФ — Минфин США

Российский бизнес-партнер экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта — Константин Килимник передавал данные об избирательной кампании Трампа российской разведке. Также он хотел помочь четвертому президенту Украины Виктору Януковичу вернуть власть в стране.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.
Американские следователи установили, что Килимник получал внутренние данные кампании 45-го президента Штатов.
В частности он собирал информацию про опросы общественного мнения и избирательной стратегии. Однако о том, что он делал с этими данными — было неизвестно.
Килимник есть среди 32 физических и юридических лиц, в отношении которых американское Минфин ввело санкции за вмешательство в выборы США.
Ведомство назвало Килимника российским и украинским политическим консультантом, а также известным агентом российской разведки, который воплощал операции по влиянию от их имени.
По данным Минфина США, Килимник также пытался продвигать информацию о том, что якобы Украина вмешивалась в выборы США 2016 года, а не РФ.
Кроме того, он пытался помочь экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который находится под санкциями, вернуть власть в стране.
Сейчас ФБР предлагает вознаграждение до четверти миллиона долларов за информацию, которая приведет к аресту Килимника.
Санкции против России
На днях президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против РФ.
Согласно указу, Вашингтон высылает 10 человек с российской дипломатической миссии. Также Штаты объявили санкции против шести технологических компаний, оказывающих поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
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Источник: Минфин США