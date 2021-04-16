В Японии рассматривают возможность повторного переноса Олимпийских игр из-за пандемии коронавируса или же проведения их без зрителей.
С одним из заявлений выступил представитель правящей в Японии либерально-демократической партии Тошихиро Никаи.
— Если из-за Олимпиады произойдет вспышка заражения, в ее проведении не будет никакого смысла. Конечно, ее еще можно отменить. Но для Японии важно провести успешную Олимпиаду. Это большая возможность, — заявил Тошихиро Никаи.
В то же время ответственный за вакцинацию в Японии Тарон Коно сообщил, что Олимпийские игры все еще можно провести, но без зрителей.
Олимпийские игры
Из-за пандемии коронавируса Олимпиаду в Токио уже переносили в 2020 году.
Ее проведение отложили на 2021 год, она должна пройти с 23 июля по 8 августа.
Но Северная Корея уже официально отказалась участвовать в ней из-за коронавируса.
Источник: Associated Press