PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Людмила Грубник |

Олимпийские игры в Японии могут провести без зрителей

В Японии рассматривают возможность повторного переноса Олимпийских игр из-за пандемии коронавируса или же проведения их без зрителей.

олімпіада

С одним из заявлений выступил представитель правящей в Японии либерально-демократической партии Тошихиро Никаи.

— Если из-за Олимпиады произойдет вспышка заражения, в ее проведении не будет никакого смысла. Конечно, ее еще можно отменить. Но для Японии важно провести успешную Олимпиаду. Это большая возможность, — заявил Тошихиро Никаи.

В то же время ответственный за вакцинацию в Японии Тарон Коно сообщил, что Олимпийские игры все еще можно провести, но без зрителей.

Олимпийские игры

Из-за пандемии коронавируса Олимпиаду в Токио уже переносили в 2020 году.

Читайте
Украина прогнозируют попадание в топ-15 медального зачета Олимпиады в Токио

Ее проведение отложили на 2021 год, она должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Но Северная Корея уже официально отказалась участвовать в ней из-за коронавируса.

Источник: Associated Press

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка