Пентагон призвал РФ не создавать помехи проходу судов в Черном море

Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию не препятствовать движению иностранных судов в Черном море.
Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.
— Мы призываем Россию прекратить создавать помехи для движения судов в этом регионе (в Черном море, — Ред.), — сказал Кирби.
Также он в очередной раз призвал РФ прекратить наращивать численность военных единиц на границе с Украиной и на оккупированных территориях.
Кирби отметил, что США подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в признанных международным сообществом границах, включая ее территориальные воды.
Обострение ситуации на Востоке Украины
С конца марта Россия начала сосредотачивать силы возле восточных границ Украины.
Кроме того, фиксируется обострение на Донбассе.
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Источник: Пентагон