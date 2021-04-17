Пентагон призвал РФ не создавать помехи проходу судов в Черном море

Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию не препятствовать движению иностранных судов в Черном море.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

— Мы призываем Россию прекратить создавать помехи для движения судов в этом регионе (в Черном море, — Ред.), — сказал Кирби.

Также он в очередной раз призвал РФ прекратить наращивать численность военных единиц на границе с Украиной и на оккупированных территориях.

Кирби отметил, что США подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в признанных международным сообществом границах, включая ее территориальные воды.

Обострение ситуации на Востоке Украины

С конца марта Россия начала сосредотачивать силы возле восточных границ Украины.

Кроме того, фиксируется обострение на Донбассе.

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Источник: Пентагон