Представители Канады и Германии в очередной раз выразили обеспокоенность по поводу агрессии РФ на Востоке Украины.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
— Двое лидеров поделились своей глубокой обеспокоенностью по поводу недавних военных действий России в Крыму и вдоль границы с Украиной, — говорится в сообщении на официальном сайте Джастина Трюдо.
Также лидеры подчеркнули свою приверженность суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины.
Обострение ситуации на Востоке Украины
Лидеры стран продолжают заявлениями реагировать на обострение ситуации на Востоке Украины и в оккупированном Крыму.
Украину поддержали западные партнеры, а также в НАТО.
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Источник: Prime Minister of Canada Justin Trudeau
Фото: ООС