Представители Канады и Германии в очередной раз выразили обеспокоенность по поводу агрессии РФ на Востоке Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

— Двое лидеров поделились своей глубокой обеспокоенностью по поводу недавних военных действий России в Крыму и вдоль границы с Украиной, — говорится в сообщении на официальном сайте Джастина Трюдо.

Также лидеры подчеркнули свою приверженность суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины.

Обострение ситуации на Востоке Украины

Лидеры стран продолжают заявлениями реагировать на обострение ситуации на Востоке Украины и в оккупированном Крыму.

Украину поддержали западные партнеры, а также в НАТО.

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Источник: Prime Minister of Canada Justin Trudeau

Фото: ООС