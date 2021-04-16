ЕС призывает РФ открыть проход в Черное море

Намерение России закрыть некоторые районы Черного моря для судоходства до октября 2021 года вызывает серьезную тревогу в Евросоюзе. Такие действия нарушают международное право Конвенции ООН.
Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано в Брюсселе.
— Намерение РФ закрыть некоторые районы Черного моря для судоходства под предлогом военных учений вызывает серьезную тревогу, тем более на фоне ситуации на российско-украинской границе и в незаконно оккупированном Крыму, — сказал он.
По словам дипломата, Евросоюз ожидает от России обеспечения беспрепятственного и свободного прохода в Азовское море.
Кроме того, Стано отметил о непоколебимой поддержке ЕС независимости и суверенитета Украины в пределах ее госграниц. И призывает Россию сделать то же самое.
Также он сообщил, что 19 апреля Совет ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию в Украине, в частности об ограничении РФ судоходства вблизи Крыма. И тогда будет занята четкая позиция всего Евросоюза.
Корабли РФ в Черном море
Недавно Российская Федерация сообщила о межфлотском переходе кораблей из Каспийского в Черное море. Судна осуществляют операцию якобы для военных учений.
В то же время главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что украинская разведка следит за ситуацией в Черном море.