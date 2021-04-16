ЕС призывает РФ открыть проход в Черное море

Намерение России закрыть некоторые районы Черного моря для судоходства до октября 2021 года вызывает серьезную тревогу в Евросоюзе. Такие действия нарушают международное право Конвенции ООН.

Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано в Брюсселе.

— Намерение РФ закрыть некоторые районы Черного моря для судоходства под предлогом военных учений вызывает серьезную тревогу, тем более на фоне ситуации на российско-украинской границе и в незаконно оккупированном Крыму, — сказал он.

По словам дипломата, Евросоюз ожидает от России обеспечения беспрепятственного и свободного прохода в Азовское море.

Кроме того, Стано отметил о непоколебимой поддержке ЕС независимости и суверенитета Украины в пределах ее госграниц. И призывает Россию сделать то же самое.

Также он сообщил, что 19 апреля Совет ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию в Украине, в частности об ограничении РФ судоходства вблизи Крыма. И тогда будет занята четкая позиция всего Евросоюза.

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Корабли РФ в Черном море

Недавно Российская Федерация сообщила о межфлотском переходе кораблей из Каспийского в Черное море. Судна осуществляют операцию якобы для военных учений.

В то же время главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что украинская разведка следит за ситуацией в Черном море.