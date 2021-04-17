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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Нанес ущерб на $1 млрд: в США посадили на 10 лет украинца из-за кибератаки

В США приговорили до 10 лет заключения 35-летнего украинца Федора Гладыра. Он признал себя виновным в участии в деятельности хакерской группы FIN7.

хакери

Приговор мужчине объявил суд в Сиэтле (США) 16 апреля.

В 2018 году Гладыра арестовали в немецком городе Дрезден и экстрадировали в США.

Уже в сентябре 2019-го он признал себя виновным по обвинению в совершении кибератак и мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений.

Ему выдвигали 26 обвинений до того, как он согласился признать свою вину и заплатить $2,5 млн возмещения.

По данным американского Минюста, хакерская группа FIN7 нанесла американцам и экономике Штатам ущерб на $1 млрд.

В то же время местные прокуроры на слушаниях заявляли, что фактические убытки могут достигать от $3 до $6 млрд.

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Хакерская группа нарушила работу компьютерных сетей во всех 50 штатах США и округе Колумбия, а также похитила данные более 20 млн кредитных карт.

В США арестовали украинских хакеров

В начале июля 2018 года в США арестовали трех украинцев по подозрению в причастности к хакерской группировки Fin7.

Жертвами хакеров стали более 100 американских компаний, среди которых рестораны, игорный и гостиничный бизнес.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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