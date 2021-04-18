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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Папа Римский выразил беспокойство по поводу ситуации на Востоке Украины

Во время традиционной воскресной проповеди 18 апреля Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность по поводу активизации российских войск на Востоке Украины. Глава Католической церкви призвал приложить усилия для примирения и мира.

Папа Римський

Папа Римский помолился за мир на Донбассе на площади Святого Петра и выступил с речью. Он заявил, что с глубокой скорбью наблюдает за активизацией военной деятельности и нарушением режима прекращения огня, которое в последнее время участились.

— Я твердо требую избегать эскалации напряженности, и наоборот, делать жесты, которые поддерживают взаимное доверие и способствуют примирению и миру, которые так необходимы и желательны.

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4 апреля Папа Римский также вспоминал войну на Донбассе во время пасхальной речи. Он помолился за пленных во время конфликтов на Востоке Украины и в Нагорном Карабахе.

Также Папа Франциск призвал богатые страны делиться с другими вакциной от коронавируса.

Источник: Vatican News

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