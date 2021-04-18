Во время традиционной воскресной проповеди 18 апреля Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность по поводу активизации российских войск на Востоке Украины. Глава Католической церкви призвал приложить усилия для примирения и мира.

Папа Римский помолился за мир на Донбассе на площади Святого Петра и выступил с речью. Он заявил, что с глубокой скорбью наблюдает за активизацией военной деятельности и нарушением режима прекращения огня, которое в последнее время участились.

— Я твердо требую избегать эскалации напряженности, и наоборот, делать жесты, которые поддерживают взаимное доверие и способствуют примирению и миру, которые так необходимы и желательны.

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4 апреля Папа Римский также вспоминал войну на Донбассе во время пасхальной речи. Он помолился за пленных во время конфликтов на Востоке Украины и в Нагорном Карабахе.

Также Папа Франциск призвал богатые страны делиться с другими вакциной от коронавируса.

Источник: Vatican News