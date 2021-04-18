В Калифорнии (США) скончался один из основателей компании Adobe и разработчиков формата PDF Чарльз Гешке. Ему был 81 год. Об этом сообщает пресс-служба компании Adobe.

— С глубокой грустью Adobe разделяет смерть любимого соучредителя компании, доктора Чарльза Гешке. Доктор Гешке умер в пятницу в окружении своей семьи.

У бизнесмена осталась жена и трое детей.

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Чарльз Гешке родился в штате Огайо в сентябре 1939 года. В 1982 году вместе с Джоном Уорноком он стал основателем компании Adobe, которая специализируется на разработке программного обеспечения.

Гешке занимал должности операционного, а затем генерального директора компании. В 2000 году он ушел на пенсию. Через девять лет 44-й президент США Барак Обама присудил Гешке престижную награду в сфере технологий и инноваций.

Умер Владимир Яворивский

17 апреля умер Владимир Яворивский — украинский писатель и общественный деятель. Ему было 79 лет.

Он известен благодаря произведениям Мария с полынью в конце века, Вечные Кортелисы, C высоты сентября и так далее. Подробнее о смерти Яворивского — в материале Фактов ICTV.

Источник: Adobe