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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Министр Турции стал добровольцем в испытании вакцины от Covid-19

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк стал добровольцем в испытании разработанной в стране вакцины против коронавируса.

Вакцина від коронавірусу

По словам политика, перед прививкой он прошел общее обследование состояния здоровья. После введения первой дозы препарата у него не было побочных эффектов, однако он чувствовал незначительную боль в руке, на месте укола.

Турецкий чиновник отметил, что в стране в настоящее время на различных этапах исследования находятся семь препаратов от коронавируса, которые разработали местные ученые.

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Политик призвал делать прививки от коронавируса, а также принимать участие в рядах волонтеров в рамках исследования вакцин производства Турции.

Вакцинация в Турции

28 сентября 2020 года начались испытания вакцины от коронавируса в Турции — первую дозу получил медработник.

Прививку от заболевания сделали 53-летнему медицинскому работнику, который стал добровольцем в рамках исследования препарата турецкого производства.

Источник: Hurriyet

Фото: Depositphotos

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