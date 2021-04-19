Под французской столицей Парижем произошла авиакатастрофа, разбился легкомоторный самолет. Чрезвычайное происшествие унесло жизни людей.
Инцидент случился в департаменте Сена и Марна столичного региона Иль-де-Франс.
Самолет Robin DR400 обнаружили 18 апреля днем в поле. В результате его падения погибли четыре человека.
По предварительным данным, самолет выполнял учебный полет.
Сейчас местные правоохранители начали досудебное расследование.
Падение самолета в Мексике
В конце марта в Мексике произошла авиакатастрофа. В мексиканском городе Эрмосильо в штате Сонора упал самолет.
В результате катастрофы погибли шесть человек, одним из них был чиновник.
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Источник: BFMTV
Фото: Nationale 2 infos