Под французской столицей Парижем произошла авиакатастрофа, разбился легкомоторный самолет. Чрезвычайное происшествие унесло жизни людей.

Инцидент случился в департаменте Сена и Марна столичного региона Иль-де-Франс.

Самолет Robin DR400 обнаружили 18 апреля днем в поле. В результате его падения погибли четыре человека.

По предварительным данным, самолет выполнял учебный полет.

Сейчас местные правоохранители начали досудебное расследование.

Падение самолета в Мексике

В конце марта в Мексике произошла авиакатастрофа. В мексиканском городе Эрмосильо в штате Сонора упал самолет.

В результате катастрофы погибли шесть человек, одним из них был чиновник.

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Источник: BFMTV

Фото: Nationale 2 infos