США поддержали решение Чехии выслать российских дипломатов

В США поддержали решение правительства Чехии выслать из страны 18 сотрудников посольства Российской Федерации, подозреваемых в работе на спецслужбы.

Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на своей странице в социальной сети Twitter.

Политик заявил о необходимости решительно реагировать на недружественные действия Кремля. По его словам, США полностью поддерживают решение Чехии.

— Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров, — отметил представитель Госдепартамента США.

Высылка российских дипломатов из Чехии

17 апреля глава МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов из страны, подозреваемых в сотрудничестве с ФСБ Российской Федерации.

Поводом стало расследование Чехии дела о взрывах боеприпасов на военном складе под Врбетице в 2014 году. В результате трагедии пострадали десятки местных жителей, два человека погибли.