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Факты / Мир
Людмила Грубник |

В США у выдр из аквариума подтвердили коронавирус, животных изолировали

В Атланте (штат Джорджия, США) азиатские выдры одного из аквариумов, где местные жители могут полюбоваться животными, заразились коронавирусом.

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У них появились симптомы заболевания, среди которых — чихание, насморк и незначительная вялость, а некоторые из млекопитающих начали кашлять.

— Наши азиатские выдры дали положительный результат на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий Covid-19, — заявили представители Georgia Aquarium.

Животных проверили, изолировали от общей выставки, сейчас за ними ухаживают специалисты. По словам организации, сейчас выдры идут на поправку.

В администрации предполагают, что выдры могли заразиться от бессимптомного работника, поскольку они не имеют прямых контактов с посетителями.

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Источник: Georgia Aquarium

Фото: Pixabay

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