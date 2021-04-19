В Атланте (штат Джорджия, США) азиатские выдры одного из аквариумов, где местные жители могут полюбоваться животными, заразились коронавирусом.

У них появились симптомы заболевания, среди которых — чихание, насморк и незначительная вялость, а некоторые из млекопитающих начали кашлять.

— Наши азиатские выдры дали положительный результат на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий Covid-19, — заявили представители Georgia Aquarium.

Животных проверили, изолировали от общей выставки, сейчас за ними ухаживают специалисты. По словам организации, сейчас выдры идут на поправку.

В администрации предполагают, что выдры могли заразиться от бессимптомного работника, поскольку они не имеют прямых контактов с посетителями.

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Коронавирус у норок в Дании

Самый громкий скандал с заражением животных коронавирусом случился в Дании.

В связи с этим на территории страны пришлось убить огромное количество норок.

Подробнее о коронавирусе у животных читайте на Фактах ICTV.

Источник: Georgia Aquarium