Европейский союз обеспокоен стремительным ухудшением здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в исправительной колонии и требует немедленно предоставить ему доступ к врачам.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и отметил, что власти РФ несут полную ответственность за здоровье и безопасность Навального в колонии.

— Мы призываем российские власти немедленно предоставить ему доступ к медицинским работникам, которым он доверяет, — заявил Боррель.

Европейский союз продолжит призывы к безоговорочному освобождению оппозиционера, говорится в официальном сообщении ЕС от 18 апреля.

— Дело Навального не является изолированным инцидентом, а подтверждает негативную картину сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в Российской Федерации, — подчеркнул Жозеп Боррель.

Дело Навального

2 февраля 2021 года суд вынес приговор по делу Ив Роше, по замене условного срока Алексея Навального на реальные 3,5 года лишения свободы.

В исправительную колонию в Покрове оппозиционера доставили в конце февраля. Больше о деле Алексея Навального читайте на Фактах ICTV.