Европейский союз обеспокоен стремительным ухудшением здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в исправительной колонии и требует немедленно предоставить ему доступ к врачам.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и отметил, что власти РФ несут полную ответственность за здоровье и безопасность Навального в колонии.
— Мы призываем российские власти немедленно предоставить ему доступ к медицинским работникам, которым он доверяет, — заявил Боррель.
Европейский союз продолжит призывы к безоговорочному освобождению оппозиционера, говорится в официальном сообщении ЕС от 18 апреля.
— Дело Навального не является изолированным инцидентом, а подтверждает негативную картину сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в Российской Федерации, — подчеркнул Жозеп Боррель.
Дело Навального
2 февраля 2021 года суд вынес приговор по делу Ив Роше, по замене условного срока Алексея Навального на реальные 3,5 года лишения свободы.
В исправительную колонию в Покрове оппозиционера доставили в конце февраля. Больше о деле Алексея Навального читайте на Фактах ICTV.