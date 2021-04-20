PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Албании мужчина с ножом напал на людей в мечети — есть раненые

поліція албанія

В городе Тирана — столице Албании мужчина с ножом напал на людей в мечети. Пять человек получили ранения — их госпитализировали в больницу. Все они — мужчины в возрасте от 22 до 35 лет. В момент нападения они молились.

На место прибыли правоохранители и задержали нападавшего. Им оказался 34-летний Рудольф Николл — житель города Боррель, что на севере страны.

Сейчас жизни раненых мужчин ничего не угрожает. Полиция расследует дело.

Читайте
Душили веревкой ради $300 тыс.: на Донетчине двое мужчин напали на женщину

Нападение в Канаде

В Канаде 20-летний мужчина с ножом напал на людей в библиотеке. Одна женщина погибла, шесть человек пострадали.

Во время задержания нападающий хотел покончить жизнь самоубийством. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования пострадавшим. Подробности нападения в Канаде читайте на Фактах ICTV.

Источник: AP

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка