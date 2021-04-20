В городе Тирана — столице Албании мужчина с ножом напал на людей в мечети. Пять человек получили ранения — их госпитализировали в больницу. Все они — мужчины в возрасте от 22 до 35 лет. В момент нападения они молились.

На место прибыли правоохранители и задержали нападавшего. Им оказался 34-летний Рудольф Николл — житель города Боррель, что на севере страны.

Сейчас жизни раненых мужчин ничего не угрожает. Полиция расследует дело.

Нападение в Канаде

В Канаде 20-летний мужчина с ножом напал на людей в библиотеке. Одна женщина погибла, шесть человек пострадали.

Во время задержания нападающий хотел покончить жизнь самоубийством. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования пострадавшим. Подробности нападения в Канаде читайте на Фактах ICTV.