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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

Великобритания примет закон о защите от враждебных стран

В Великобритании введут закон, который будет защищать страну от шпионов из враждебных стран, например из России и Китая.

Борис Джонсон

Согласно новому закону, все лица, работающие в Великобритании от имени иностранных правительств, обязаны официально регистрировать свое присутствие, а за невыполнение этого правила предусмотрено уголовное наказание.

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11 мая премьер-министр страны Борис Джонсон воспользуется временем, отведенным на выступление королевы, чтобы объявить о принятии закона.

В британских СМИ отмечают, что премьер очень решительно настроен на расширение этих мероприятий на фоне обеспокоенности политикой РФ и Китая.

Посол РФ в Великобритании

16 апреля МИД страны вызвал российского посла Андрея Келина в связи с агрессивными действиями России у украинской границы.

В ведомстве требуют, чтобы Россия немедленно прекратила провокации, снизила напряженность у украинских границ и начала выполнять свои международные обязательства.

Источник: The Times

Фото: Dreamstime

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