Европейская народная партия требует проведения парламентских дебатов по поводу военной силы РФ возле украинской границы на пленарном заседании на следующей неделе.

Заместитель главы Европарламента Сандра Калниете отметила, что подтверждение поддержки Украины является коллективным долгом Европы.

По мнению Калниете, ситуация на украинской границе несет серьезную угрозу как для суверенитета Украины, так и европейской стабильности и безопасности.

— Российскому режиму придется заплатить цену за свою агрессию против Украины, а также за то, как он обращается с Алексеем Навальным, — отметила депутат Европарламента.

Также Калниете считает, что пора предоставить Украине план действий по вступлению в НАТО.

Российская агрессия на Востоке

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина полностью готова противостоять российской агрессии любым путем, как политико-дипломатическим, так и военным.

Министр также отметил, что именно поддержка международной коалиции способна демотивировать Россию.

Источник: Европейская народная партия