В Великобритании рассматривают возможность создания цифровой валюты, которая будет поддерживаться центральным банком страны.

Об этом рассказал министр финансов Великобритании Риши Сунак. По его словам, в министерстве запускают рабочую группу Казначейства и Банка Англии для координации исследовательской работы над потенциальной цифровой валютой центрального банка (CBDC).

Отмечается, что поддерживаемая Банком Англии криптовалюта потенциально позволит предприятиям и потребителям иметь счета непосредственно в банке. Это позволит избегать посредников при осуществлении платежей, а также изменит роль кредиторов в финансовой системе.

Политик рассказал, что собственная валюта в стране не заменит ни наличных, ни банковских счетов. По его словам, это увеличит конкурентное преимущество Великобритании в сфере финансовых технологий, а также поможет повысить уровень предоставления услуг.

МИД Британии вызвало посла РФ

Министерство иностранных дел Британии вызвало российского посла Андрея Келина из-за наращивания войск РФ возле государственных границ Украины.

В ведомстве также заявили, что такие действия России — опасные и дестабилизирующие. В то же время в МИД Британии требуют, чтобы Россия прекратила провокации, снизила напряженность возле украинских границ, а также начала выполнять свои международные обязательства.