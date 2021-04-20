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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Чехия допустила введение новых мер против РФ после высылки дипломатов

Чехия допустила введение новых мер против РФ после высылки дипломатов

В Чехии допустили введение дополнительных ограничительных мер против России.

Об этом заявил первый вице-премьер и временный глава МИД Ян Гамачек.

— Мы в правительстве будем решать, что делать дальше. Нельзя исключить с нашей стороны и новый пропорциональный ответ, — отметил Ян Гамачек.

Он также призвал союзников по Евросоюзу и НАТО выслать офицеров спецслужб РФ.

Санкции Чехии против РФ

В середине апреля 2021 года глава МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов. Их подозревают в сотрудничестве с ФСБ.

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В свою очередь Россия ввела ответные меры и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.

Подробнее о введении санкций Чехией против России читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Zpravy

Фото: Dreamstime

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