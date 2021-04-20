Госдепартамент США порекомендовал гражданам не ездить в большинство стран мира из-за угрозы распространения коронавируса.

Согласно заявлению, изменения приведут к увеличению числа стран на уровне 4: рекомендовано не путешествовать примерно в 80% стран мира. Уровень 4 присваивают странам, где есть больше всего рисков, опасных для здоровья.

Сейчас на уровне 4 находятся 34 государства из примерно 200 стран. В частности речь идет о Чаде, Косово, Кении, Бразилии, Аргентине, Гаити, Мозамбике и Танзании. Расширение списка до 80% требует добавления почти 130 стран.

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Отмечается, что подобные мероприятия вводят для того, чтобы придерживаться внутренних рекомендаций медицинских регуляторов в США.

Коронавирус в США

Более 50% населения США, 130 млн человек в возрасте от 18 лет, получили первую дозу вакцины от коронавируса.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, более 84 млн жителей США уже получили по две дозы вакцины от коронавируса — это четверть населения всей страны.