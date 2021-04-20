Грета Тунберг выделит €100 тыс. на справедливое распределение Covid-вакцины в мире

Климатическая активистка из Швеции Грета Тунберг пожертвует из собственного фонда €100 тыс. на глобальную инициативу COVAX. Она хочет, чтобы разные страны мира бесплатно получали вакцины от коронавируса.

Об этом девушка заявила на пресс-конференции ВОЗ в Женеве.

По словам активистки, международное сообщество должно сделать больше для борьбы с несправедливостью относительно препарата от Covid-19.

— Мы имеем средства, чтобы исправить большой дисбаланс, который существует сегодня в борьбе с коронавирусом во всем мире, — объяснила она.

Также девушка заявила, что это абсолютно неэтично, когда во многих странах вакцинируют молодых и здоровых людей, как в то же время во многих менее развитых странах вакцина недоступна даже для людей из группы риска.

По словам Тунберг, есть прямая связь между пандемией и тем, как человечество разрушает окружающую среду.

— Ми сами создаем идеальные условия для того, чтобы болезни передавались от одного животного к другому и к нам, — добавила она.

Кроме того, активистка сказала, что как и в случае с климатическим кризисом, люди прежде всего должны помочь тем, кто находится в наибольшей опасности.

В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мир брать пример с Греты и делать все, чтобы защитить уязвимых людей в мире от пандемии.

Covid-пандемия в мире

В ВОЗ считают, что можно будет уже в ближайшее время взять под контроль пандемию коронавируса. Ведь для этого есть все необходимые инструменты.

В то же время глава ведомства обеспокоен тревожными темпами распространения вируса. В частности, среди людей младшей возрастной группы — от 25 до 59 лет.