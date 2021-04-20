В США прокомментировали переброску в Польшу истребителей F-15 и F-16. В Пентагоне заявили, что это связано с проведением учений, а не реакция на агрессию Кремля возле границ Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

— Это не конкретная реакция на происходящее на границе с Украиной или в Крыму. Это обычное дело. Мы делаем это постоянно, — заявил Джон Кирби.

В то же время он добавил, что США продолжают пристально наблюдать за ситуацией в Украине и за поведением РФ.

Поддержка США

После обострения отношений между Украиной и РФ ряд стран поддержали Киев.

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Среди них — государства ЕС, а также США.

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Источник: U.S. Department of Defense