В США прокомментировали переброску в Польшу истребителей F-15 и F-16. В Пентагоне заявили, что это связано с проведением учений, а не реакция на агрессию Кремля возле границ Украины.
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга.
— Это не конкретная реакция на происходящее на границе с Украиной или в Крыму. Это обычное дело. Мы делаем это постоянно, — заявил Джон Кирби.
В то же время он добавил, что США продолжают пристально наблюдать за ситуацией в Украине и за поведением РФ.
Поддержка США
После обострения отношений между Украиной и РФ ряд стран поддержали Киев.
Среди них — государства ЕС, а также США.
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Источник: U.S. Department of Defense