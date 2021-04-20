Посол США в России Джон Салливан отказывается покидать страну, несмотря на рекомендации Кремля и введение санкций.

Его вызвали на встречу с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, который советовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций, пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Однако Салливан продолжил свою работу в Москве.

По словам людей, знакомых с дипломатом, он считает, если российские власти хотят, чтобы он покинул страну, им придется заставить его сделать это.

Санкции РФ

16 апреля 2021 года РФ заявила о введении санкций против ряда американских чиновников.

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Также Москва высылает десять американских дипломатов.

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Источник: Axios