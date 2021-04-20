Президент Чада погиб в бою спустя несколько часов после победы на выборах

Президент Чада Идрис Дебби погиб во время столкновения с местными повстанцами. Ему было 68 лет.

Как заявил официальный представитель вооруженных сил страны Азем Бемранду Агуна, во время посещения президентом передовых позиций повстанцы атаковали правительственные войска Чада.

Число пострадавших в результате столкновения устанавливается. В стране объявлен траур.

Накануне, 11 апреля, в Чаде прошли президентские выборы.

Идрис Дебби погиб через несколько часов после объявления официальных результатов голосования.

Политик возглавлял Чад еще с 1990 года. Три года назад Дебби провел конституционную реформу, позволявшую ему оставаться у власти до 2033 года.

Масштабные бои между группировкой Фронт перемен и согласия, которая базируется в Ливане, и проправительственными войсками начались еще в субботу.

По информации властей, было убито по меньшей мере 300 повстанцев, а еще 150 человек – взяты в плен.

Позже стало известно, что в стране был создан Военный совет, который возглавил сын погибшего президента – 37-летний генерал Махамат Идрисс Деби Итно.

Согласно его распоряжению, перекрыты все внешние границы, правительство распущено, а также введен комендантский час с 18.00 до 05.00 по местному времени.

Смерть диктатора в Африке

В 2019 году скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе. Ему было 95 лет.

Политик беспрерывно правил страной на протяжении 37 лет. Его неоднократно обвиняли в нарушении прав человека и масштабной коррупции.

Осенью 2017 года Роберт Мугабе был отстранен от власти в следствии военного переворота.

Осенью 2017 года диктатор, которого неоднократно обвиняли в нарушении прав человека и масштабной коррупции, был отстранен от власти в следствии военного переворота.