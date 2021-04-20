Google Arts & Culture включил борщ в список 10 традиционных российских блюд, которые вошли в историю.

— В книгах есть множество вариантов, в том числе украинский борщ (с тертым салом и чесноком), борщ по-московски (с разными видами мяса — беконом, сосисками и вареной говядиной) и даже борщ по-флотски (с красным перцем и копченой свининой), — говорится в проекте Раскуси Россию.

Кроме борща, в списке оказались окрошка, винегрет, салат оливье, сырники, пельмени, гречневая каша, шашлык, бефстроганов и блины.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко назвал это очередной попыткой России присвоить украинское национальное блюдо.

— Раскуси Россию предлагает иностранцам отправиться в гастрономический тур по России. Интересно, а туры в захваченную Южную Осетию за пирогами будут? Или в аннексирован Крым — за блюдами преследуемых крымских татар? Или в захваченные части Донецкой и Луганской областей, где варят прекрасный борщ? — заметил министр.

Украинский борщ — наследие ЮНЕСКО

Украина подала заявление в ЮНЕСКО на регистрацию украинского борща как культурного наследия, но ответа от организации придется ждать полтора-два года.

Об этом заявил шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, по его мнению, если заявка пройдет, Украина получит прекрасную победу.