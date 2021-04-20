Совет Европы не имеет полномочий, чтобы решать вопросы безопасности на востоке Украины.

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич на Парламентской ассамблее.

Зато генсек отметила, что орган вправе вмешиваться в вопросы нарушения прав человека.

— Я могу снова сказать, что мы не ООН или ОБСЕ. Мы не можем привлекаться к вопросам безопасности. Но, что нас касается в этом регионе Украины на границе с Россией, это вопрос прав человека. Вот в этой части мы можем реагировать согласно мандату Совета Европы, — пояснила Пейчинович-Бурич.

Украина в ПАСЕ

Украинская делегация собирает подписи под заявлением о провокациях и военной эскалации РФ на сессии Парламентской ассамблее Совета Европы.

Заявление о провокации России создали по инициативе представителя литовской делегации Эмануэлис Зингериса в поддержку Украины, сообщила председатель украинской парламентской делегации Мария Мезенцева.