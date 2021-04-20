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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

В Великобритании планируют чипировать более 10 млн котов для избежания их кражи

кот

В Великобритании планируют чипировать более 10 млн домашних кошек. Если же у домашнего любимца не будет  чипа, то его владельцу грозит штраф в размере £500 (более 19,5 тыс. грн).

В стране это хотят сделать в целях контроля котов, чтобы избежать краж и перепродажи их на черном рынке.

Количество похищенных котов выросло почти втрое за пять лет. А все потому, что цена самых дорогих пород выросла до £2 тыс. Поэтому от владельцев требуют микрочипировать своих любимцев для отслеживания и идентификации.

На сегодня уже более трех четвертей владельцев кошек чипировали домашних животных. Однако сейчас все еще остаются нечипироваными больше 2,6 млн котов.

В правительстве отмечают, что люди, которые воруют животных, могут зарабатывать за день много денег, имея небольшое наказание.

Сейчас основные принципы наказания воров основываются на цене породы. Иногда штрафы за похищение составляют только £300.

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Кроме того, ветеринары в клинике будут требовать просканировать котов на наличие чипов. Если же его у животного не будет — то об этом будут сообщать в полицию.

Котам ввели вакцину от Covid-19

Недавно молекулярные биологи адаптировали вакцину от Covid-19 нового типа для привития кошек и других животных, которые могут инфицироваться коронавирусом.

Сейчас ученые уже ввели первые дозы вакцины котам.

Источник: The Sun

Фото: Pexels

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