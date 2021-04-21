Израиль планирует провести второй этап вакцинации против коронавируса через шесть месяцев. Также прививки хотят делать детям в возрасте от 12 до 15 лет.

По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, Израиль договорился с американскими компаниями Pfizer и Moderna о поставках еще 16 млн доз Covid-препарата для 9,3 млн граждан.

— Готовьте плечи и детей, — сказал он.

Вакцинировать же детей планируют после одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Так как ранее, в апреле Pfizer и BioNTech запросили разрешение FDA для использования вакцины для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

В то же время The Times of Israel отметил, что прогноз Нетаньяху о втором раунде вакцинации, вероятно, основан на замечаниях гендиректора Pfizer Альберта Бурла.

Накануне он заявлял, что третья доза вакцины потребуется примерно через 6-12 месяцев после получения первых двух.

Вакцинация в Израиле

В Израиле вакцинировали от коронавируса более 52% граждан.

По состоянию на конец марта две дозы вакцины против Covid-19 получили 52,3% израильтян. Также в стране сделали уже более 9,6 млн прививок.

Источник: The Times of Israel