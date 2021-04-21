США готовы применить к России дополнительные наказания в случае критического ухудшения состояния здоровья или смерти Алексея Навального.

Читайте В ЕС призвали немедленно предоставить Навальному доступ к врачам

Об этом заявил спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс и подчеркнул, что вся ответственность за все, что происходит с заключенным оппозиционером возложена на РФ.

— Мы, конечно, не будем колебаться, чтобы применить дополнительные политические инструменты, если это будет в наших интересах и интересах прав человека в России в контексте ситуации с господином Навальным, — сказал Нед Прайс.

Спикер призвал немедленно предоставить Навальному необходимую медицинскую помощь и заявил, что у российской власти не должно быть сомнений относительно неотвратимости последствий.

Ухудшение здоровья Навального

31 марта оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку. Сейчас политик отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области.

К этой мере Навальный прибегнул из-за того, что к нему не пускают врача.