PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія
Софія Зінов'єва |

Не будем колебаться: США заявили про последствия для РФ в случае смерти Навального

Не будем колебаться: США заявили про последствия для РФ в случае смерти Навального

США готовы применить к России дополнительные наказания в случае критического ухудшения состояния здоровья или смерти Алексея Навального.

Читайте
В ЕС призвали немедленно предоставить Навальному доступ к врачам

Об этом заявил спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс и подчеркнул, что вся ответственность за все, что происходит с заключенным оппозиционером возложена на РФ.

— Мы, конечно, не будем колебаться, чтобы применить дополнительные политические инструменты, если это будет в наших интересах и интересах прав человека в России в контексте ситуации с господином Навальным, — сказал Нед Прайс.

Спикер призвал немедленно предоставить Навальному необходимую медицинскую помощь и заявил, что у российской власти не должно быть сомнений относительно неотвратимости последствий.

Ухудшение здоровья Навального

31 марта оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку. Сейчас политик отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области.

К этой мере Навальный прибегнул из-за того, что к нему не пускают врача.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка