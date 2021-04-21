Нидерланды ослабляют карантин — что будут открывать

С 28 апреля в Нидерландах ослабляют карантинные ограничения. Откроют террасы ресторанов и кафе, а также отменят комендантский час.

Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте во время пресс-конференции в Гааге.

Террасы заведений общественного питания будут работать с 12.00 до 18.00. Однако за одним столом могут сидеть не более двух человек с соблюдением дистанции 1,5 м.

Также в обычном режиме будут работать магазины товаров не первой необходимости. Но люди должны в помещении находиться обязательно в масках.

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Недавно нидерландский правительство решило не ослаблять карантин в стране до 20 апреля.

Кроме того, с 31 марта действовал комендантский час, а граждан призывали не путешествовать по меньшей мере до 15 мая.

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